Daraufhin meldete sich Eintracht Frankfurt, lockte den damals 25-Jährigen nicht nur mit Erstligafußball, sondern auch mit einem Haus und damit, dass Täubers Freundin in ihrem Wunschberuf als Stewardess arbeiten könne. Aber Täuber hatte beim Abstiegs-Endspiel der Schalker in der Relegation zugeschaut, er hatte die Fans heulen sehen. Da war ihm klar: Diese Fans kann er nicht hängen lassen.

Also ging er mit Schalke in die 2. Liga und schoss den Klub mit seinen Toren wieder in die Bundesliga zurück.

Mit Bayer Europapokalsieger

Als er nach vier Jahren zu Bayer Leverkusen verkauft wurde, weil die Gelsenkirchener dringend das Geld aus Transfererlösen brauchten, hat Täuber selbst geheult. Und 2014 in einem schönen Interview mit dem Fußballmagazin »11 Freunde« den Satz gesagt: »Wenn du Profi wirst und nur bei einem Verein spielen kannst, dann musst du nicht in Barcelona, nicht in München, nicht in Dortmund spielen. Sondern auf Schalke.«