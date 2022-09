Der 33-Jährige war von Bundestrainer Hansi Flick nach knapp einem Jahr Abstinenz für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Ungarn in Leipzig (23. September) und drei Tage später in Wembley gegen England nominiert worden. Die WM in Katar beginnt am 20. November.

»Marco wird drei, vier Wochen ausfallen und uns dann hoffentlich wieder zur Verfügung stehen«, berichtete Kehl. Ob er zur WM topfit und in vollem Spielrhythmus reisen kann, erscheint dennoch fraglich.