Vor 15 Jahren war Wrexham aus der vierthöchsten Spielklasse abgestiegen. Reynolds und McElhenney hatten sich bei der Übernahme zum Ziel gesetzt, den Aufstieg in die Premier League zu schaffen. Der im Jahr 1864 gegründete Wrexham AFC gilt als drittältester Fußballklub der Welt. Die Übernahme des bisherigen Fünftligisten begleiten die Stars mit der Dokuserie Welcome to Wrexham, die in Deutschland beim Streamingdienst Disney+ zu sehen ist.