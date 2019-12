Flamengo Rio de Janeiro Blutrot-schwarze Nation

Eduardo Galeano, ein uruguayischer Fußballphilosoph, hat einmal geschrieben, dass Flamengo Rio de Janeiro die einzige Mannschaft in Brasilien sei, die immer Heimspiele habe. Egal wo sie antritt. Und das erzählt bereits viel über diesen besonderen Fußballverein, der mehr Menschen in Brasilien bewegt, als jeder andere. Ein Klub, der deshalb aber auch gern instrumentalisiert wird.

42 Millionen Anhänger hat Flamengo laut einer Umfrage von Ende September im ganzen Land. Wenn der Südamerikameister am Dienstag in Katar im Halbfinale der Klub-WM auf Al Hilal, den Asienmeister aus Saudi-Arabien, trifft (18.30 Uhr/Stream: Dazn), dann drückt statistisch gesehen jeder fünfte Brasilianer den "Blutrot-Schwarzen" die Daumen.

Pilar Olivares / REUTERS 42 Millionen Fans soll Flamengo in Brasilien haben.

Flamengo, 1895 als elitärer Ruderclub in der damaligen Hauptstadt Brasiliens gegründet, hat schon sehr lange das Image eines Volksvereins. Er gilt als Verein, der mit zur Nationenbildung Brasiliens beigetragen haben soll, als er sich den Afrobrasilianern und Armen öffnete. Und es ist der Klub, bei dem der legendäre Zico in den Siebziger- und Achtzigerjahren gespielt hat.

Mit dem "weißen Pelé" holte Flamengo 1981 zum ersten Mal die Copa Libertadores, Südamerikas Pendant zur Champions League. Damals, als in Brasilien gerade das Fernsehen aufkam, fieberten viele Brasilianer mit Zico und seinem Verein mit. Und so sorgten der Ausnahmekönner und das Fernsehen indirekt mit für die ungeheure Popularität Flamengos.

Einen Superstar wie Zico hat das aktuelle Team nicht, dennoch ist 2019 das erfolgreichste Jahr in der Klubgeschichte: Innerhalb von 24 Stunden gewann die Mannschaft Ende November erst den Libertadores-Pokal und krönte sich zum brasilianischen Meister.

Der Klub holt Profis aus Europa

Mit 42 Millionen Fans kommen auch entsprechende Marketingeinnahmen. Das Fanprogramm namens "Blutrot-schwarze Nation" und Sponsoreneinnahmen spülen jährlich umgerechnet 22 Millionen Euro in die Vereinskasse. Noch mehr Geld verdient der Klub durch die TV-Rechte. Allein dieses Jahr nimmt Flamengo aus den Pay-per-View-Rechten 264 Millionen Reais ein - umgerechnet 57,7 Millionen Euro.

Der seit einem Jahr amtierende Vereinspräsident Rodolfo Landim nutzt die Einnahmen dazu, die Mannschaft international konkurrenzfähig zu machen. Mit den ablösefreien brasilianischen Profis Rafinha (33, vom FC Bayern), Filipe Luís (34, Atlético Madrid) und Gerson (22, AS Rom) sowie dem Spanier Pablo Marí (25, Manchester City) bediente sich Flamengo im Sommer in Europa. Seit 2016 spielt bereits der Ex-Bremer Diego beim Klub. Landim stand im August sogar kurz davor, den italienischen Mittelstürmer Mario Balotelli zu verpflichten. Er bot ihm 5,5 Millionen Euro Gehalt für 18 Monate.

Pilar Olivares / REUTERS Gabriel Barbosa entschied das Finale der Copa Libertadores mit zwei späten Toren für Flamengo.

Aber wer braucht schon Balotelli, wenn er Gabriel Barbosa in seinen Reihen hat? Der 23 Jahre alte Mittelstürmer mit dem Spitznamen "Gabigol" kam Anfang des Jahres auf Leihbasis von Inter Mailand nach Rio und steigerte seinen Marktwert seither von acht auf 23 Millionen Euro. Spätestens seit dem 23. November will ihn Landim nicht mehr zurückgeben. Barbosa drehte das Libertadores-Finale mit zwei Toren kurz vor Schluss zum 2:1-Sieg gegen River Plate Buenos Aires. Am nächsten Tag sicherte sich das Team vorzeitig die Meisterschaft der Série A ohne Zutun, weil der ärgste Verfolger Palmeiras patzte. Zieht Flamengo nun ins Finale der Klub-WM ein, könnte dort Champions-League-Sieger FC Liverpool warten.

Der Mythos vom Klub der Armen

Am Dienstag jedenfalls wird die gesamte "Nação Rubro-Negra" an den Empfangsgeräten kleben. Und besonders die weniger betuchten Brasilianer der "blutrot-schwarzen Nation" werden ihr Team anfeuern. "Flamengo hat die meisten Anhänger unter Schwarzen, Armen und Ureinwohnern", sagt der Fußballexperte Breiller Pires. Wenn "Fla" in Brasilien verliert, hört man noch heute in den Stadien den Schmähgesang "Ela, Ela, Ela, silencio na Favela", etwa: "Ha, Ha, Ha, Schweigen in der Favela", darauf anspielend, dass gerade in den Armenvierteln die meisten Fans des Klubs leben.

Flamengo habe Brasilien geholfen, eine Nation zu werden, indem es Afrobrasilianer, Mulatten, Indigene, Arme und Frauen in seinen Reihen erlaubte. So geht eine Version der Geschichte. "Es war der erste Klub, der sich öffentlich den populären Diskurs der nationalen Einheit unter Präsident Gétulio Vargas in den Dreißigerjahren aneignete", schreibt der Historiker Renato Soares Coutinho über Flamengos Rolle im zusammenwachsenden Brasilien. Fußballexperte Pires hält diese allerdings für legendenhaft überhöht. Der erste Verein, der wirklich für afrobrasilianische Spieler die Türen öffnete, sei 1924 Vasco da Gama gewesen, ein Konkurrenzclub aus Rio.

Daniel RAMALHO / AFP Brasiliens Staatspräsident Jair Bolsonaro (Mitte) bei einem Flamengo-Spiel Anfang Dezember Maracanã-Stadion

Auch heute sei Flamengo nicht an Integration, sondern eher an Elitebildung interessiert, unterstreicht Pires im Gespräch mit dem SPIEGEL. "Im Maracanã sieht man vor allem weiße Anhänger." Die Eintrittspreise sind sehr hoch. Auch Flamengo mache sich nicht für die Wiedereinführung der "Geral" genannten billigen Plätze für die sozial schwachen Fans stark. "Es gibt keinerlei gezielte Politik zur Einbindung derjenigen Fangruppen, die sich mit dem Verein besonders identifizieren."

Dazu gibt es eine Nähe der Vereinsführung zum reaktionären Präsidenten Jair Bolsonaro. Dieser vereinnahmt Flamengos Beliebtheit für seine Zwecke. Etwa dann, wenn er sich in den Stadien bei Spielen mit dem rot-schwarzen Trikot zeigt oder bei Staatsbesuchen wie jüngst in China einen Flamengo-Dress als Gastgeschenk übergibt. "In opportunistischer Weise kapitalisiert der Präsident die Popularität des Klubs und macht ihn zu einem politischen Instrument für seine Sache", kritisiert Pires.

Und dabei grenze der rassistische Diskurs Bolsonaros doch genau diejenigen aus, die dem Klub am meisten huldigen. Sollte Flamengo ins Finale der Klub-WM kommen, wird der Präsident übrigens nach Katar fliegen.