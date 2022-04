Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Der 55 Jahre alte Rincón war am Montag in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden und knapp drei Stunden operiert worden. Es hatte zuvor einen heftigen Zusammenstoß eines Busses mit einem Lieferwagen gegeben, in dem er unterwegs war. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.

Eine Generation mit Valderrama und Asprilla

Rincón gehörte mit Carlos Valderrama und Faustino Asprilla oder auch dem spektakulären Torhüter René Higuita zu der Generation herausragender Spieler, die sich dreimal hintereinander – 1990, 1994 und 1998 – für eine Weltmeisterschaft qualifizierte. In Bezug auf seinen Geburtsort und seine Statur wurde Rincón in seiner Heimat als »Koloss von Buenaventura« verehrt.