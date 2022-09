Favre rechnet nicht mit Strafe

Krawalle begleiten den Fußball in Frankreich in den vergangenen Jahren, umso sensibler reagiert die französische Öffentlichkeit auf den Gewaltausbruch vom Donnerstag. Im Vorjahr musste die Partie zwischen Nizza und Olympique Marseille nach heftigen Auseinandersetzungen auf den Rängen in der Schlussphase abgebrochen werden. Die Partie wurde wiederholt, Nizza wurde ein Punkt in der Tabelle abgezogen.

Für diesen Fall rechnet Nizzas Trainer Lucien Favre allerdings nicht mit einer Bestarfung seiunes Klubs. »Nein. Und das wäre auch ungerecht. Denn unsere Fans haben überhaupt keine Schuld an dem, was passiert ist«, sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer von Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.