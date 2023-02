Zwei Monate später ist er gestorben, an Krebs. Er hat gekämpft, aber bis zu seinem Geburtstag hat er es nicht mehr geschafft. Am Donnerstag wäre er 88 Jahre alt geworden.

Ein Kämpfer ist Blažević immer gewesen, als Trainer galt er als hart, manchmal knochenhart, einer von der alten Schule, er hat früh gelernt sich durchzubeißen als achtes Kind einer Familie, aufgewachsen in Travnik als bosnischer Kroate in Jugoslawien. Dem Vielvölkerstaat, der sich später so gewaltsam, so kriegerisch in seine Einzelteile auflöste, eine Auseinandersetzung, die auch das Leben von Blažević geprägt hat. Weil der Krieg ihn wie so viele zu Bekennern einer Seite machte.