Verbandspräsident Rubiales hatte sich am Freitag geweigert, sein Amt aufzugeben, nachdem er wegen eines Kusses, den er Hermoso am Sonntag bei der WM-Siegerehrung aufgedrängt hatte, massiv in die Kritik geraten war. Auf einer Sondersitzung des Verbands beharrte er darauf, im Amt zu bleiben. Hermoso sei mit dem Kuss einverstanden gewesen, behauptete er.

Hermoso widersprach dem in ihrer Stellungnahme nun entschieden. »Die Worte des Herrn Rubiales sind kategorisch falsch und Teile einer Kultur der Manipulation, die er selbst geschaffen hat«, schrieb sie. In keinem Moment sei es zu jener Konversation gekommen, die Rubiales in seiner Rede erwähnte. Sie habe in den Kuss nicht eingewilligt, er habe ihr nicht gefallen. Die Situation habe sie »schockiert«, schrieb Hermoso.