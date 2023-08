Rubiales ist aufgrund des Kuss-Eklats nach dem WM-Finale mittlerweile vom Disziplinarkomitee des Weltverbandes Fifa vorläufig gesperrt worden. Er selbst hatte sich am Freitag geweigert, sein Amt aufzugeben, nachdem er wegen eines Kusses, den er der Spielerin Jennifer Hermoso am Sonntag bei der WM-Siegerehrung aufgedrängt hatte, massiv in die Kritik geraten war. Auf einer Sondersitzung des Verbandes beharrte er darauf, im Amt zu bleiben.

Dutzende Fußballerinnen des spanischen Nationalteams der Frauen kündigten daraufhin an, unter der aktuellen Führung ihres nationalen Verbandes um Rubiales keine Länderspiele mehr bestreiten zu wollen. Unter den 81 Unterzeichnerinnen war auch das gesamte 23-köpfige Team, das am vergangenen Sonntag in Australien den Weltmeistertitel gewonnen hatte.