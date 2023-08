»Nach all dem, was während der Frauen-WM passiert ist, möchten wir erklären, dass alle Spielerinnen, die diesen Brief unterschrieben haben, einer Berufung in die Nationalmannschaft nicht mehr nachkommen werden, wenn die derzeitige Führung weitermacht«, hieß es in dem Schreiben. »Es erfüllt uns mit Trauer, dass ein solch inakzeptables Ereignis den größten sportlichen Erfolg des spanischen Frauenfußballs zu trüben vermag.«