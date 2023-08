Die Fifa forderte Rubiales zudem auf, selbst oder über Dritte keinen Kontakt zu Hermoso oder ihrem Umfeld aufzunehmen. Auch der Versuch einer Kontaktaufnahme solle unterbleiben. »Die Fifa bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste«, hieß es vom Weltverband.

Kritik aus aller Welt – Rubiales lehnte Rücktritt ab und erhielt Unterstützung vom Verband

Rubiales steht seit seinem live im Fernsehen zu sehenden Kuss auf Hermosos Mund massiv in der Kritik. Die 33-Jährige hatte kurz nach der Szene in einem Video gesagt, ihr habe das Verhalten nicht gefallen, und die Aktion in einer späteren Erklärung als »impulsiven, sexistischen und unangebrachten Art der Aggression« bezeichnet.