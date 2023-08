Verbandspräsident Rubiales hatte sich am Freitag geweigert, sein Amt aufzugeben, nachdem er wegen eines Kusses, den er der Spielerin Jennifer Hermoso am Sonntag bei der WM-Siegerehrung aufgedrängt hatte, massiv in die Kritik geraten war.

Sperre und Kontaktverbot für Rubiales

Auf einer Sondersitzung des Verbands beharrte er darauf, im Amt zu bleiben. »Ich werde nicht zurücktreten«, sagte er mehrfach. Hermoso sei mit dem Kuss einverstanden gewesen, behauptete er, Hermoso behauptet das Gegenteil, sie sei »schockiert« gewesen und habe sich nicht respektiert gefühlt. Die Disziplinarkommission des Weltverbands Fifa hatte Rubiales daraufhin am Samstag für zunächst 90 Tage gesperrt und ihm verboten, mit Hermoso in Kontakt zu treten. Am Montag befasst sich auf das spanische Sportverwaltungsgericht mit dem Fall.