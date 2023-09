Kuss-Skandal Spaniens Nationaltrainer entschuldigt sich für Rubiales-Beifall

Er habe wie viele andere Teilnehmer der außerordentlichen Generalversammlung des Fußballverbandes RFEF am Freitag vergangener Woche gedacht, an »einer formellen Abschiedszeremonie für den Präsidenten« teilzunehmen. Doch Rubiales erklärte wider Erwarten nicht seinen Rücktritt, sondern heizte mit Angriffen auf die Regierung, Medien, Fußballerinnen und einen »falschen Feminismus« den Skandal zusätzlich an. »Davon wurden wir überrascht und darauf waren wir nicht vorbereitet«, sagte de la Fuente. Er sei von der Situation völlig überfordert gewesen.