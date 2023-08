Kuss-Skandal um Rubiales Nationaltorhüterin Schult kritisiert »Parallelwelt« im Fußball

Der Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fußball-Verbandschef Luis Rubiales hat die deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult »fassungslos« gemacht. »Wir stellen uns oft die Frage, ob der Fußball in einer Parallelwelt zu Hause ist und die Realität verloren hat. Das ist definitiv nicht immer der Fall, hier schon«, schrieb die 32 Jahre alte Schult in ihrer am Dienstag veröffentlichten Kolumne für das »RedaktionsNetzwerk Deutschland«: »Wie kann man sich selbst im Anschluss hinstellen und meinen, dass es okay gewesen sei und im Zuge der Emotionen erlaubt?«