Sebastian Polter (Mainz 05, 2013): In seiner Jugend spielte Sebastian Polter lange im Tor, ehe er auf Stürmer umschulte. Am 3. November 2013 durfte er sich jedoch als Bundesliga-Keeper profilieren. Für die letzten Minuten musste er für Mainz-Keeper Christian Wetklo (Rote Karte) in der Partie gegen Augsburg einspringen. Dabei wehrte Polter noch einen Freistoß grandios ab, konnte an der 1:2-Niederlage aber auch nichts mehr ändern.