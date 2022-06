Jener Elfmeter hatte das fast schon sensationelle Achtelfinal-Aus von Weltmeister Frankreich bei der EM 2021 besiegelt. Als einziger von zehn Schützen vergab Mbappé damals im Elfmeterschießen gegen die Schweiz vom Punkt.

Bereits im September 2021 war Le Graet in die Kritik geraten, nachdem er erklärt hatte, Rassismus im Fußball »existiere nicht oder kaum«. Wenige Monate zuvor, im Juli, hatte die Pariser Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie rassistischen Botschaften gegenüber Spielern des französischen Teams nach der EM nachgehe.

Le Great will Mbappé Rücktrittsgedanken nun doch richtig verstanden haben

In dem aktuellen interview erwähnt Le Graet nicht, dass es Mbappé bei seinem Rücktrittsgedanken um rassistische Beleidigungen gegangen ist. Er sagte stattdessen, dass der Angreifer sehr frustriert über das Aus gewesen sei. »Er ist ein Gewinner«, merkte der Verbandsboss an: »Er ist ein toller Kerl, viel kollektiver als man denkt.« Bereits im Oktober hatte der Jungstar in der »L'Équipe« berichtet, dass er an eine Pause in der Nationalelf gedacht habe.