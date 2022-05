Die Madrilenen galten bis zuletzt als Favorit auf eine Verpflichtung des Stürmers, der im Sommer 2021 seinen Wechselwunsch in Richtung Real deutlich gemacht hatte. PSG soll damals eine Offerte in Höhe von 180 Millionen Euro ausgeschlagen haben. Zuletzt hatte Mbappés Mutter und Beraterin Fayza Lamari dem Portal »Kora Plus« gegenüber erklärt, man sei sich sowohl mit Real als auch mit PSG einig, die Vertragsangebote der Klubs seien »beinahe identisch«.

Mbappé war 2017 zunächst auf Leihbasis von der AS Monaco nach Paris gewechselt, ein Jahr später verpflichtete der aus Katar finanzierte Klub den Stürmer für 145 Millionen Euro fest. Mit PSG gewann Mbappé in dieser Saison zum vierten Mal die französische Liga, der ersehnte Sieg in der Champions League blieb jedoch bislang aus. In 216 Pflichtspielen für den Klub gelangen dem Stürmer 168 Tore und 87 Vorlagen. Mit der französischen Nationalmannschaft hatte Mbappé 2018 in Russland den WM-Titel gewonnen.