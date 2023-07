Wie »L’Équipe« berichtet, hat Mbappé nach Angaben aus dessen Umfeld nie einen Wechsel nach Saudi-Arabien in Betracht gezogen. Al-Hilal wurde dennoch schon länger als Interessent im Poker um Mbappé gehandelt. Der 24 Jahre alte Stürmer ist eigentlich noch bis zum kommenden Sommer bei PSG unter Vertrag, hatte aber erklärt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Seither gibt es Spekulationen um einen Wechsel noch in dieser Transferperiode. In Saudi-Arabien hätte Mbappé Medienberichten zufolge bis zu 700 Millionen Euro an Gehalt verdienen können – für ein Jahr. Diese enorme Summe verwunderte sogar NBA-Stars wie Giannis Antetokounmpo.