Das Erstliga-Spiel zwischen dem FC Villarreal und Atlético Madrid darf entgegen der Absicht der spanischen Profi-Fußball-Liga am 6. Dezember nicht in Miami stattfinden. Der Fußballverband RFEF lehnt Ligaspiele im Ausland ab, dagegen hat La Liga Beschwerde eingelegt. Diese wird allerdings erst im kommenden Februar verhandelt. Für das Spiel Villarreals gegen Atlético lehnte das Handelsgericht in Madrid eine einstweilige Verfügung nun ab.

Die Begegnung des 16. Spieltags wird nach dem am Freitag veröffentlichten Urteil nun doch im Villarreal-Stadion La Cerámica über die Bühne gehen. "Die Liga respektiert diese Entscheidung", hieß es in einer offiziellen Mitteilung der Liga, aber: "Ein offizielles Spiel im Ausland ist Teil einer langfristigen LaLiga-Strategie für internationales Wachstum."

La-Liga-Chef zum Rücktritt aufgefordert

Der Verband dagegen forderte "die Absetzung oder den sofortigen Rücktritt" von La-Liga-Chef Javier Tebas. Er habe die Regeln des RFEF und des Weltverbands Fifa bereits mehrfach verletzt. Vor Gericht habe er schon mehrere Pleiten erlitten. Mit seinem "feindseligen und unverantwortlichem Handeln" füge Tebas dem Fußball und den Klubs in Spanien Schaden zu.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Pläne der Liga zur Austragung eines spanischen Duells in Miami scheitern. In der vergangenen Saison sollten der FC Girona und der FC Barcelona ihr Rückrunden-Spiel in Florida austragen.

La Liga und RFEF befinden sich seit 2018 im Konflikt. Die Liga unterschrieb damals einen 15-Jahres-Vertrag mit dem US-Entertainment-Unternehmen Relevent, der vorsieht, dass ein reguläres Saisonspiel pro Jahr in Nordamerika gespielt wird.