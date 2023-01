Der FC Barcelona hat 1:0 (1:0)-Sieges gegen Atlético Madrid gewonnen und damit in der spanischen Liga drei Punkte Vorsprung auf Real Madrid, das am Samstag gegen Villarreal verloren hat. Den Treffer zum Sieg erzielte der französische Nationalspieler Ousmane Dembélé in der 22. Spielminute. In der Schlussphase sahen Atléticos Stefan Savić und Barcelonas Ferrán Torres nach einem Handgemenge die Rote Karte (90. +2. Spielminute).