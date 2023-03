El Clásico Kessié trifft in der Nachspielzeit – Barça gelingt Titel-Vorentscheidung gegen Real

Der FC Barcelona hat dank eines Last-Minute-Treffers von Joker Franck Kessié den Clásico gewonnen und den Vorsprung auf den Dauerrivalen Real Madrid weiter ausgebaut. Der von Trainer Xavi in der 77. Spielminute eingewechselte Mittelfeldspieler traf am Sonntag in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum glücklichen 2:1 (1:1)-Erfolg für den Spitzenreiter der spanischen Fußball-Meisterschaft, die nach 26 von 38 Spieltagen vorentschieden scheint.