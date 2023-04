Vier Treffer in einem Spiel Girona-Angreifer Castellanos schießt Real Madrid ab

Stürmer Castellanos schrieb mit seinen vier Treffern spanische Fußball-Geschichte: Der 24-jährige Argentinier erzielte als erster Profi in diesem Jahrtausend einen Viererpack in der Liga gegen Real. In Spanien werden vier Treffer in einem Spiel durch einen Akteur »Poker« genannt.

Die Abwehr der Königlichen sah dabei immer wieder nicht gut aus. Immer wieder verloren die Verteidiger Castellanos, der von New York City ausgeliehen ist, aus den Augen. Nach seinem Viererpack steht Castellanos nun bei elf Saisontreffern in der spanischen Liga.