Real Madrid hat nach dem prestigeträchtigen Triumph im Pokal-Halbfinale über den FC Barcelona seine wohl letzte Titelchance in der spanischen Fußball-Meisterschaft verspielt. Mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf verlor der Champions-League-Sieger gegen den FC Villarreal am Samstag 2:3 (1:1).