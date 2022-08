Mit sieben Punkten stehen die ungeschlagenen Katalanen, bei denen erstmals auch der französische Zugang Jules Kounde mitwirkte und eine gute Partie zeigte, vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz der spanischen Liga. Auch Raphinha, vor der Saison von Leeds United gekommen, spielte stark und legte Lewandowski unter anderem dessen erstes Tor auf.

In der Champions League trifft Robert Lewandowski gleich in der Gruppenphase auf seinen alten Klub FC Bayern (Hinspiel in München am 13. September, Rückspiel am 26. Oktober). Das ergab die Auslosung in dieser Woche. Die weiteren Barça-Gegner in der Champions League sind Inter Mailand und Viktoria Pilsen aus Tschechien.