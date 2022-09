La Liga Sechstes Spiel, achtes Tor – Lewandowski führt Barcelona zum Sieg über Elche

Während der FC Bayern in der Bundesliga Probleme hat, hält der Aufwärtstrend Barças in La Liga an. Beim Sieg gegen Elche glänzte erneut Robert Lewandowski, in Spanien diese Saison der mit Abstand beste Torschütze.