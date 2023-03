De Bruyne bekam die DFB-Defensive auch im weiteren Verlauf nicht in den Griff, nur drei Minuten später passte der belgische Kapitän, umringt von mehreren deutschen Spielern, in den Lauf von Lukaku – wieder war ter Stegen einsam und aussichtlos. Nur wenig später ließ sich Wolf als letzter Verteidiger nach eigenem Eckball von Dodi Lukébakio (Hertha BSC) düpieren, der Stürmer lief allein auf ter Stegen zu und schob den Ball knapp am Tor vorbei (19.). Lukaku traf nach einem Eckball zudem die Latte (21.).

Mit Can wird das deutsche Spiel besser

Der Bundestrainer reagierte nach dieser katastrophalen Anfangsphase und wechselte gleich zweimal. Der angeschlagene Leon Goretzka ging – sicher auch im Hinblick auf das Bundesliga-Topspiel am Samstag zwischen Goretzkas Bayern und dem BVB – runter und wurde durch Emre Can ersetzt. Jungstar Florian Wirtz, der zwei Kontersituationen mit schlechten Pässen zunichtegemacht hatte, musste ebenfalls den Kölner Rasen verlassen, früh kam Felix Nmecha (32.).