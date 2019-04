Marina Hegering, Abwehr: Hatte viele Ballkontakte in der Anfangsphase, diesmal als Innenverteidigerin in einer Vierer- und nicht in einer Dreierkette wie gegen Schweden. Hegering leistete sich einen Abspielfehler in der 13. Minute, der aber folgenlos blieb. Sie strahlte ansonsten eine bemerkenswerte Ruhe aus, so als hätte die frühere Junioren-Nationalspielerin nicht zehn Jahre auf ihr erstes Länderspiel warten müssen. Wie groß das Vertrauen der Bundestrainerin in die Essenerin ist, zeigte sich zu Beginn der zweiten Hälfte, als sie aus der Innenverteidigung ins defensive Mittelfeld wechselte und auch dort zu überzeugen wusste. Hegering hatte ihren Anteil am 2:2, sie nötigte Hirao mit ihrer Präsenz im Zweikampf zum Fehler. Ihren Kader muss Voss-Tecklenburg erst am 14. Mai nominieren, Hegerings Flexibilität macht sie aber zu einer sicheren Kandidatin.