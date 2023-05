Ein frustrierter Anhänger von Borussia Dortmund hat beim Verbrennen seines Fan-Schals in Lemgo aus Versehen einen Heckenbrand verursacht. Anwohner wählten angesichts der Flammen den Notruf, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim Eintreffen der Beamten hatte der 55-Jährige das Feuer aber bereits selbst gelöscht. Auf Befragen habe er am Samstagabend eingeräumt, seinen Schal aus bekannten Gründen in Brand gesetzt zu haben.