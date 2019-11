Es ist in diesen Tagen bei der Nationalmannschaft sehr viel von Robustheit die Rede gewesen, es ist das neue Modethema bei der DFB-Elf. Die Nationalspieler sollen sich nicht verstecken, sollen den Zweikampf annehmen, vorpreschen, Präsenz zeigen, und Leon Goretzka ging vor der Presse schon mal mit bestem Beispiel voran. Als ein Journalist eine Frage eigentlich an den Kapitän Manuel Neuer richtete, grätschte der neben Neuer sitzende Goretzka dazwischen: "Da ich bisher heute noch nicht so viel gesagt habe, beantworte ich die Frage jetzt mal."

So selbstbewusst wünscht sich der Bundestrainer den Bayern-Mittelfeldspieler, und man kann ruhig anfügen, etwas selbstbewusster als zuletzt. Der 24-Jährige hat zwar schon 23 Länderspiele absolviert, darunter waren auch einige sehr starke, doch die liegen schon länger zurück. Beim Confed Cup 2017 trumpfte Goretzka, damals noch in Diensten des FC Schalke 04, groß auf, und internationale Journalisten, die den Mittelfeldmann damals erstmals so richtig wahrnahmen, schrieben seinen Namen in Großbuchstaben in ihre Notizbücher. Seine Dynamik, sein Antritt, die Fähigkeit Zweikampfstärke mit technischer Eleganz zu verbinden - all das versprach Allerhöchstes.

Wechsel nach München eigentlich eine Carte blanche

Als er dann auch noch den Wechsel zu Bayern München vornahm, war die Länderspielkarriere eigentlich vorherbestimmt. Schließlich ist der Transfer an die Säbener Straße über viele Jahre so etwas wie eine Carte blanche für die Nationalelf gewesen. Aber wenn man heute nach den Akteuren fragt, die nach ihrem Wechsel nach München auch zu Stützen beim DFB geworden sind, dann fallen die Namen Serge Gnabry, Niklas Süle, Joshua Kimmich. An Goretzka denken die wenigsten. Er verspricht immer noch viel.

Das ist nicht zuallererst die Schuld des Spielers. Goretzka ist in seiner Laufbahn schon früh von Verletzungen geplagt gewesen, das hat sich auch in München fortgesetzt. Zudem hat er es zu akzeptieren, dass sowohl im Verein als auch beim DFB die Planstellen im Mittelfeld begehrt und teilweise schon vergeben sind. Gegen Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Kai Havertz muss man sich bei der Nationalmannschaft erst einmal durchsetzen, darunter sind ausgemachte Lieblinge von Joachim Löw.

Bei Flick bislang gesetzt

Bei der WM 2014 gehörte er als junger Spieler schon zum vorläufigen WM-Kader, damals haben sich viele noch darüber gewundert, vier Jahre später kam Goretzka nur gegen Südkorea für 60 Minuten zum Einsatz, es war nicht nur für ihn eine WM zum Vergessen. Jetzt unternimmt Goretzka den nächsten Anlauf, sich bei Löw zu etablieren. Ob er gleichzeitig zu den Profiteuren des Trainerwechsels in München gehört, muss man noch abwarten. Zumindest gehörte er in beiden bisherigen Partien unter Hans-Dieter Flick zur Startelf.

Bezieht Stellung gegen Rassismus

"Ich übernehme gerne Verantwortung, das zeichnet mich aus", hat Goretzka in einem "11-Freunde"-Interview gesagt. Dies tut er vor allem nicht nur auf dem Platz, Goretzka hat ein Auge für politische Themen, für gesellschaftliche Strömungen, er meldet sich in den Sozialen Medien zu Wort. In dieser Hinsicht zumindest ist er so manchem Arrivierten in der Nationalelf weit voraus.

Rassismus, Sexismus, Homophobie - das sind die Themen, bei denen er wiederholt Stellung bezogen hat. Und von denen er betont, dass sie ihm nicht von irgendeiner Marketingagentur ins Smartphone diktiert werden. Sein plakativer Satz "Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum" wurde bei der Wahl zum Fußballspruch des Jahres auf Platz zwei gewählt. Es gewann die Trainerin Imke Wübbenhorst ("Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf"). Goretzkas Reaktion? Er gratulierte zur richtigen Entscheidung: "Sie hat ein wichtiges Thema angesprochen. Eines, das im Fußball vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit verdient hat."

Doch als bei der WM im Vorjahr sein Teamkollege Mesut Özil, ebenso ein Kind des Ruhrgebiets, rassistisch beschimpft wurde, war allerdings auch von Goretzka nichts zu hören. Er habe die Tragweite dieses Thema damals unterschätzt, hat er später gesagt: "Wir waren nicht konsequent genug." Er scheint daraus seine Lehren gezogen zu haben. "Das Ziel muss sein: kein Rassismus", sagte Goretzka erst kürzlich der "Funke-Mediengruppe". "Wenn ich als Sportler so viel Gehör finde, kann ich das ja auch anders nutzen, als nur zu zeigen, was für ein tolles Auto ich fahre."

Mit dem Preis, im Internet sich dadurch üble Anfeindungen gefallen lassen zu müssen, wie Goretzka kürzlich bei Twitter offenbarte.Trotzdem wolle er jedem Mut zusprechen, seine Stimme zu erheben, sagte der gebürtige Bochumer.

Sonntags erledige ich immer gerne die Fanpost, die die ganze Woche liegen geblieben ist. Was soll ich antworten? pic.twitter.com/sZPqxJ2wPg — Leon Goretzka (@leongoretzka_) November 10, 2019

Ähnlich couragiert wünschte man ihn sich in den anliegenden Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Nordirland. Aber auch hier ist er nicht zwangsläufig gesetzt, Kroos und Gündogan stehen ebenfalls zur Verfügung, Kimmich spielt bei dem Bundestrainer ohnehin so gut wie immer. Es könnte also sein, das sich Goretzka wieder einmal gedulden muss. Er hat das Warten gelernt.