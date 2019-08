Schwerer Rückschlag für Leroy Sané: Der 23-Jährige von Manchester City hat sich eine Kreuzbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Das gab der Klub aus der englischen Premier League bekannt. Die Verletzung erlitt der deutsche Nationalspieler bereits am Sonntag im englischen Supercup gegen den FC Liverpool. Laut Manchester City muss Sané in der kommenden Woche operiert werden. Es drohen mehrere Monate Pause.

Offen ist, was die Diagnose für den möglichen Transfer zum FC Bayern bedeutet. Sané gilt als Wunschspieler der Münchner. Laut Medienberichten soll sich auch der Spieler mit dem deutschen Rekordmeister einig sein. Bisher konnten sich aber die beiden Vereine nicht auf eine Ablösesumme einigen, zuletzt hieß es, Manchester City fordere 150 Millionen Euro.

Sané wurde am vergangenen Sonntag bereits in der 13. Minute ausgewechselt. Der Flügelspieler hatte sich zuvor bei einem Zweikampf mit Trent Alexander-Arnold das Knie verdreht und musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden. "Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht schlimm", sagte Citys Teammanager Pep Guardiola im Anschluss.

FC Bayern gerät unter Druck

Sané soll beim FC Bayern die Lücke schließen, die durch die Abgänge von Arjen Robben und Franck Ribéry im offensiven Bereich entstanden ist. Aktuell hat der Klub zwar mit Kingsley Coman und Serge Gnabry zwei starke Offensivspieler für die Außenbahnen im Team, beide haben jedoch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Bislang ist Fiete Arp, 19 Jahre, der einzige Zugang des Sommers für die Offensive des Teams von Trainer Niko Kovac.

Der 21-malige Nationalspieler Sané ging im Jahr 2016 vom FC Schalke zu Manchester City (Ablöse: 50 Millionen Euro). Mit dem englischen Topklub wurde er zweimal Meister. In der vergangenen Saison spielte Sané seltener, in den entscheidenden Spielen in der Champions League ab der K.-o.-Runde kam er nur wenige Minuten zum Einsatz.

Auch für die deutsche Nationalmannschaft ist die Verletzung bitter. Bei der WM 2018 hatte Bundestrainer Joachim Löw zwar noch auf Sané verzichtet, in den Spielen nach der desastösen Endrunde mit dem Vorrunden-Aus war er aber einer der prägenden Figuren. Bei den vergangenen sechs Länderspielen erzielte Sané fünf Treffer.