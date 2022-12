Letzte Chance von Katar Wie »wir« doch noch Weltmeister werden können

Ich habe in der Zeitung gelesen, dass zwölf Bundesliga-Profis noch bei der WM mitspielen. Allein Bayern München hat drei französische Nationalspieler unter Vertrag, einen Kroaten und einen Marokkaner. Bei Eintracht Frankfurt sind es ein Franzose und ein Kroate. Es ist eine Nachricht, die in diesen Tagen unsere erkalteten Seelen wärmt. Wir können dieses Turnier zumindest teilweise noch gewinnen. Der französische Nationalspieler Benjamin Pavard kam vor sechs Jahren zum VfB Stuttgart, inzwischen spielt er in Bayern. Stuttgart, München, deutscher kann man eigentlich nicht werden. Der kroatische Verteidiger Josip Stanišić ist in München geboren und spricht dem Vernehmen nach besser Deutsch als Thomas Müller. Ein Sieg der Kroaten wäre ein wenig auch unser Sieg.