Der ehemalige Bremer und Wolfsburger Bundesliga-Profi Diego wird am Wochenende seine Karriere beenden. Dies bestätigte der mittlerweile 37 Jahre alte Brasilianer am Montag auf seinem Instagram-Account. »Es war eine lange und schöne Reise«, schrieb der Südamerikaner, der zuletzt noch im Trikot von Flamengo Rio de Janeiro am Gewinn der Copa Libertadores beteiligt war.