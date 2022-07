Der Anfang ist bereits gemacht: Sadio Mané ist drei Jahre jünger als Lewandowski und bringt eine ähnliche Starpower mit, seine Vita schmücken 14 Tore in der K.-o.-Phase der Champions League. Ryan Gravenberch, 20, und Noussair Mazraoui, 24, verjüngen den Kader weiter, auch der vormalige »Golden Boy« Matthijs de Ligt steht auf der Wunschliste. Der Juventus-Verteidiger ist noch immer erst 22 Jahre alt.

Apropos Juventus: Dass Lewandowski in der Rangliste der teuersten 33-Jährigen international nur an Rang zwei steht, hat der Klub aus Turin zu verantworten. Wie heute Barcelona entschied sich Juve 2018, für den besten Mittelstürmer der Welt tief in die Tasche zu greifen. 117 Millionen Euro zahlten die Italiener damals an Real Madrid, um Cristiano Ronaldo zu verpflichten. Ronaldo machte seine Tore, überzeugte als Solist – in ein Halbfinale der Champions League aber sollte er es nicht mehr schaffen. Und der diesjährige Sieger der Königsklasse? Ex-Klub Real.