Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat einen 4:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Toulouse teuer bezahlt. In der Partie des dritten Spieltags der Ligue 1 verletzten sich Edinson Cavani und Kylian Mbappé, auch Neymar stand erneut nicht im Kader, in dem auch Julian Draxler und Thilo Kehrer fehlten.

Zum Spieler des Spiels wurde dann einer, der sonst eher im Schatten der Stars steht: Eric Maxim Choupo-Moting, bekannt aus vielen Jahren in der Bundesliga. Trainer Thomas Tuchel hatte ihn nach 14 Minuten für den an der Hüfte verletzten Cavani eingewechselt - und das sollte sich auszahlen: Das 1:0 in der 50. Minute erzielte Choupo-Moting selbst, auch am Eigentor von Mathieu Gonvalves (55.) war er beteiligt. Mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 (75.) sorgte Choupo-Moting für die Vorentscheidung. Den letzten Treffer des Abends erzielte Innenverteidiger Marquinhos (83.).

Der Sieg für PSG hätte noch höher ausfallen können, doch Angel di Maria verschoss einen Handelfmeter (69.). Zu diesem Zeitpunkt war Mbappé schon nicht mehr auf dem Feld. In seinem 100. Ligaspiel war der 20-Jährige in Halbzeit eins ein Aktivposten im Team von Tuchel, doch in der 66. Minute musste der Weltmeister mit einer Verletzung im linken Oberschenkel vom Feld.

Wieder Wirbel um Neymar

Im Kader von Paris fehlte dagegen erneut ein prominenter Name: Neymar. Der sei zwar fit, hatte Trainer Tuchel am Tag vor dem Spiel gesagt, doch spielen könne er nur, wenn "die Situation zwischen dem Klub und ihm geklärt ist". Und das war sie offensichtlich auch am Spieltag nicht.

Über Neymar hatte man zuletzt lesen können, dass er PSG verlassen wolle und bei seinem Ex-Klub FC Barcelona und auch bei Real Madrid im Gespräch sei. Die französische "L'Équipe" hatte vor einigen Tagen gemeldet, unterbreitet: 100 Millionen Euro Ablöse, dazu die Real-Spieler Gareth Bale, Torwart Keylor Navas und James Rodríguez. PSG, so hieß es, habe aber abgelehnt.