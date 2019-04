Drei Matchbälle hat Paris Saint-Germain vergeben, doch nun ist es geschafft: PSG steht nach dem Unentschieden von Verfolger OSC Lille als französischer Fußball-Meister fest. Lille spielte am Nachmittag 0:0 gegen den FC Toulouse und liegt damit fünf Spiele vor Saisonende 16 Punkte hinter Paris. PSG spielt erst am Abend gegen AS Monaco, ist aber nicht mehr einzuholen.

Für die Hauptstädter ist es der achte Meistertitel in der Ligue 1, nur AS Saint-Étienne (10) und Olympique Marseille (9) haben mehr. Für Trainer Thomas Tuchel ist es der erste Meistertitel im Profifußball.

Dass die Pariser schon vor ihrem eigenen Spiel jubeln können, haben sie nicht nur Toulouse, sondern auch dem Videobeweis zu verdanken. Thiago Mendes (62. Minute) traf zwar zum vermeintlichen 1:0 für Lille. Der Schiedsrichter ließ das Tor aber wegen eines vorangegangenen Handspiels nicht gelten.

Paris hatte in den vergangenen drei Spielen dreimal die Chance nicht genutzt, aus eigener Kraft Meister zu werden. Einem 2:2 gegen Strasbourg waren eine überraschende 1:5-Niederlage beim Verfolger Lille und ein 2:3 gegen den FC Nantes gefolgt.

Am 27. April spielt Paris im Coupe de France gegen Stade Rennes und kann das Double aus Meisterschaft und Pokal perfekt machen. In der Champions League waren sie im Achtelfinale gegen Manchester United ausgeschieden.