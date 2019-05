Paris Saint-Germain hat den 2020 auslaufenden Vertrag mit Trainer Thomas Tuchel vorzeitig um ein Jahr verlängert. Tuchel sei nun bis Juni 2021 an den Verein gebunden, teilte der französische Meister mit.

"Ich bin sehr glücklich und stolz auf meine Verlängerung und mein Engagement bei Paris Saint-Germain", wird Tuchel in der Vereinsmitteilung zitiert. Er danke dem Präsidenten für das in ihn gelegte Vertrauen. "Das bestärkt mich in meinem Ziel, dieses Team, dank der Arbeit aller, an die Spitze seiner Ambitionen zu bringen. Ich bin auch sehr berührt von der Unterstützung der Fans. Ich bin überzeugt, dass das Beste noch kommen wird."

Als großes Ziel der katarischen Investoren bei Paris Saint-Germain gilt der Gewinn der Champions League. Den verpasste die Mannschaft in dieser Saison durch das Achtelfinal-Aus gegen Manchester United jedoch deutlich. Da PSG auch das französische Pokalfinale verlor, gewann Tuchel in seinem ersten Jahr in Paris nur den Meistertitel in der Ligue 1.

Tuchels Vorgänger Unai Emery war 2018 nach dem Gewinn des Doubles aus Pokal und Meisterschaft entlassen worden. Bereits Ende März berichtete die "L'Équipe" aber von der bevorstehenden Vertragsverlängerung.

"Die gesamte Familie von Paris Saint-Germain freut sich, dass Thomas Tuchel heute seinen Vertrag verlängert hat", wird PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi zitiert, Tuchel bringe "fantastische Energie" in den Verein: "Thomas ist ein großer Fußballfan, ein sehr anspruchsvoller Trainer, der anderen zuhört, über Fachkenntnisse und sehr gute Managementfähigkeiten verfügt, und wir freuen uns, dass wir uns langfristig auf seine Qualitäten verlassen können."

Auch Tuchels Co-Trainer, die er im vergangenen Jahr mit nach Paris gebracht hatte, verlängerten ihre Verträge bis 2021.