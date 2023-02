Paris Saint-Germain ist die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München gründlich misslungen. Ohne Argentiniens Weltmeister-Kapitän Lionel Messi und Starstürmer Kylian Mbappé, die beide zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatten, verlor der französische Fußball-Meister am Samstag in der Ligue 1 das Spitzenspiel bei der AS Monaco mit 1:3 (1:3).