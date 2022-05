Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Wie im Hinspiel stand es in der Partie nach 90 Minuten 1:1, auch die Verlängerung brachte keine Entscheidung. Im Elfmeterschießen setzte sich Auxerre dann 5:4 durch. Auxerre war früh in der zweiten Halbzeit durch ein Tor von Hamza Sakhi in Führung gegangen, bevor Mahdi Camara den Ausgleich für St.-Étienne erzielte. Im Elfmeterschießen verschoss Ryad Boudebouz einen Strafstoß für St.-Étienne, und besiegelte damit den Aufstieg Auxerres in die Ligue.

Relegationsspiele werden in Frankreich erst seit der Saison 2017/2018 ausgetragen. Erstmals setzte sich diesmal mit Auxerre der Zweitligist durch. St.-Étienne hatte in der Vergangenheit zehnmal die französische Meisterschaft gewonnen, genau so oft wie jetzt Paris Saint-Germain. Zuletzt war St.-Étienne vor 18 Jahren in die Zweitklassigkeit abgestürzt.

Verantwortliche der ASSE wollen rechtliche Schritte einleiten

Inzwischen haben sich die Verantwortlichen der AS St.-Étienne zum Vorfall geäußert, in dem Statement heißt es: »Trotz eines außergewöhnlichen und verstärkten Einsatzes von fast 500 Beamten drangen zahlreiche Fans nach dem Schlusspfiff auf das Spielfeld ein. Einige von ihnen machten sich dann mehrerer Erniedrigungen und Gewalttaten gegenüber den Spielern, den Sicherheitskräften, der Polizei und dem Publikum schuldig.« Man werde »die Betroffenen unterstützen« und »notwendige rechtliche Schritte« einleiten, so die Klub-Verantwortlichen.



Es ist damit zu rechnen, dass der Klub eine empfindliche Strafe für die Vorfälle wird hinnehmen müssen.