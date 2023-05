Die Weigerung einiger Fußballprofis in Frankreich, an einer Toleranzaktion der ersten und zweiten Liga teilzunehmen, hat für Aufruhr gesorgt. Anlässlich des Tages gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie hatten die Spieler der Ligue 1 und 2 am Wochenende Trikots getragen, die ihre Nummer in Regenbogenfarben zeigten.