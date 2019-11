Ein äußerst zartes Pflänzchen: 0:4 in München, 3:3 gegen Paderborn und nun die nächste Niederlage für Borussia Dortmund. Was das für die Zukunft von BVB-Trainer Lucien Favre, der von vielen Seiten kritisiert wird, bedeutet, werden die kommenden Tage zeigen. "Nach dem Paderborn-Spiel ist etwas innerhalb der Mannschaft passiert", hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Aktionärsversammlung Anfang der Woche gesagt. 25 Minuten in der ersten und über weite Strecken in der zweiten Hälfte sah es tatsächlich so aus, als könne die Borussia beim FC Barcelona bestehen. Doch die Phasen dazwischen zeichneten das Bild einer tief verunsicherten Mannschaft.

Das Ergebnis: Barcelona gewinnt 3:1 (2:0) und steht vorzeitig im Achtelfinale, lesen Sie hier den Spielbericht.

Silver Boy I: Seit 2003 vergibt die italienische Zeitung "Tuttosport" den Golden-Boy-Award. Die Liste der Gewinner mit unter anderem Wayne Rooney, Paul Pogba oder Kylian Mbappé zeigt das gute Gespür der Jury. 2005 gewann ein gewisser Lionel Messi (2005), vom BVB wurde Mario Götze 2011 ausgezeichnet. Bei der Borussia hoffte in diesem Jahr Jadon Sancho auf den Titel, doch seit dem Mittwoch ist klar, dass er hinter dem Portugiesen João Félix auf Platz zwei gelandet ist. Dabei macht der Engländer gerade eine schwierige Phase durch - wie es bei einem 19-Jährigen einfach mal vorkommen kann. In Barcelona saß Sancho eine Hälfte lang auf der Bank. Wie wichtig er sein kann, zeigte er dann nach seiner Einwechslung.

Erste Hälfte: Die guten 25 Minuten des BVB sahen in etwa so aus, dass Barça meist vom Tor weggehalten werden konnte und der Ball ansehnlich in den eigenen Reihen gehalten wurde. Die Gastgeber wurden aber mit jeder Minute stärker. Ein Pass von Lionel Messi fand seinen Sturmpartner Luis Suárez und der Uruguayer überwand freistehend Torhüter Roman Bürki (29.). Es vergingen nur vier weitere Minuten, ehe Messi nach einem Fehlpass von Mats Hummels selbst traf (33.).

Ein Königreich für einen Stürmer: Die Probleme des BVB sind vielfältig. Es fehlt an Tempo in der Defensive, im Spielaufbau passieren zu viele Fehler, die Abstände der Mannschaftsteile stimmen oft nicht, Leistungsträger sind außer Form. Vor allem fehlt ein Stürmer, wenn - wie in Barcelona - Paco Alcácer ausfällt. Diesen Fehler in der Transferpolitik hat Watzke bereits eingeräumt, ob im Winter ein neuer Angreifer kommt, ist noch nicht klar. Im Camp Nou versuchten sich abwechselnd Julian Brandt und Marco Reus in der Spitze. Die beiden besten Torchancen vergab Nico Schulz, wobei sein kläglicher Abschluss in der 23. Minute im Erfolgsfall vermutlich wegen Abseits abgepfiffen worden wäre.

Schreibe nichts zu Schulz. Schreibe nichts zu Schulz. Schreibe nichts zu Schulz. Schreibe nichts zu Schulz. Schreibe nichts zu Schulz. Schreibe nichts zu Schulz. Schreibe nichts zu Schulz. Schreibe nichts zu Schulz. #BVB #BarcaBVB — Lali (@DasDoHD) November 27, 2019

Silver Boy II: Ousmane Dembélé kennt sich beim Golden-Boy-Award auch gut aus. 2016 landete er auf dem fünften Platz, ein Jahr später wurde nur Mbappé besser bewertet. In Deutschland hat Dembélé seit seinem von einigen Nebengeräuschen begleiteten Wechsel nach Barcelona allerdings ein Image wie Urlaubsreisen mit dem Flugzeug. Gegen seinen alten Klub stand Dembélé mal wieder in der Startelf - und wurde nach 26 Minuten verletzt ausgewechselt. Häme war ihm sicher.

Ich glaube, dass Dembélé ein kleines Kind ist. Ob er jetzt 120 Millionen gekostet hat oder nicht! #FCBBVB — Alfred Draxler (@AlfredDraxler) November 27, 2019

Zweite Hälfte: Unter anderen Umständen wäre Dortmunds Auftritt nach der Pause womöglich gelobt worden. Zwar erzielte der für Dembélé eingewechselte Antoine Griezmann den dritten Treffer für Barcelona (67.), doch nicht nur wegen des Tores von Sancho (77.) waren die Verhältnisse ausgeglichen. Der Engländer traf in der Schlussphase noch die Latte (87.) - für eine Aufholjagd wie gegen Paderborn fehlte aber auch der Gegner, der es mit sich machen lässt.

863 in 700: 14 Jahre ist es her, dass Messi als Golden Boy geehrt wurde. Dieses Spiel hat mal wieder gezeigt, dass Barcelona ohne den Argentinier schwer vorstellbar ist. Mit seinem Tor und den beiden Vorlagen für Suárez und Griezmann kommt Messi nun in 700 Pflichtspielen für Barça auf 863 Torbeteiligungen.

Erkenntnis des Spiels: Eine 1:3-Niederlage beim FC Barcelona ist für Borussia Dortmund ein erwartbares Ergebnis - erst recht in der derzeitigen Situation. Wichtiger werden die Bundesliga-Spiele bei Hertha BSC mit Neu-Trainer Jürgen Klinsmann und gegen Fortuna Düsseldorf und Mainz 05 sowie in der Champions League gegen Slavia Prag. Für das Achtelfinale benötigt der BVB einen Sieg gegen Prag und Inter Mailand darf gleichzeitig nicht gegen Barcelona gewinnen. Die Europa League ist immerhin schon sicher.

FC Barcelona - Borussia Dortmund 3:1 (2:0)

1:0 Suárez (29.)

2:0 Messi (32.)

3:0 Griezmann (67.)

3:1 Sancho (77.)

Barcelona: ter Stegen - Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo - Rakitic (78. Vidal), Busquets, de Jong - Messi, Suárez (90.+1 Wagué), Dembélé (26. Griezmann)

BVB: Bürki - Piszczek (76. Zagadou), Akanji, Hummels, Guerreiro - Weigl (85. Götze), Witsel - Hakimi, Brandt, Schulz (46. Sancho) - Reus

Schiedsrichter: Turpin (Frankreich)

Gelbe Karten: Messi, Busquets - Guerreiro

Zuschauer: 90.071