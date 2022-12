»Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment«, sagte Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014 und mittlerweile TV-Experte in der ARD. Deutlicher wurde der frühere englische Nationalspieler Gary Lineker. Er sagte in der BBC, er finde es »in gewisser Weise beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben«.

In der arabischen Welt haben Nutzer in den sozialen Netzwerken mit Verwunderung auf die Kritik reagiert.