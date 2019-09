Lionel Messi darf den FC Barcelona nach übereinstimmenden Medienberichten ablösefrei verlassen. Obwohl im Vertrag eine Ablöse von 700 Millionen Euro festgeschrieben sei, habe der Argentinier bei seiner Vertragsverlängerung 2017 auf die Klausel bestanden, den Kontrakt zu jedem 30. Juni einseitig kündigen zu können. Das berichten mehrere spanische Medien. Der Vertrag des 32-Jährigen gilt noch bis zum 30. Juni 2021.

Messis Teamkollege Gerard Piqué bestätigte gegenüber dem Radiosender "El Laguero" die Berichte. "Ich habe bereits gewusst, dass Messi zum Ende jeder Saison ablösefrei gehen kann", so der Spanier. "Aber wir wissen alle, welche Bindung Leo zum Verein hat und deshalb mache ich mir gar keine Sorgen", so Piqué weiter.

Auch die katalanische Zeitung "El Periódico" schrieb am Freitag, Messi habe nicht die Absicht, den Verein zu verlassen. Der Superstar habe aber auf die Klausel bestanden, um Einfluss auf die Einkaufspolitik üben zu können.

Wunsch nach Neymar wurde nicht erfüllt

Messi spielt seit 2004 fürs Profiteam des FC Barcelona und ist der dienstälteste Spieler im Klub. Nach Medienberichten hatte der fünffache Weltfußballer in diesem Sommer bei seiner Klubführung darauf gedrängt, dass der Brasilianer Neymar nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain nach Barcelona zurückgeholt wird. Dieser Wunsch konnte ihm nicht erfüllt werden.

Barcelona gewann zwar in den vergangenen zehn Jahren sieben Primera-División-Titel, der letzte Triumph in der Champions League liegt aber schon vier Jahre zurück. In der laufenden Saison belegt Barcelona mit nur vier Punkten aus drei Begegnungen Platz acht. Messi kam wegen einer Verletzung noch nicht zum Einsatz.