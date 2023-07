»Ich möchte Ihnen Ihre Nummer 10 vorstellen, die Nummer 10 von Inter Miami, die Nummer 10 von Amerika, die beste Nummer 10 der Welt, Lionel Andres Messi!«

Der Mit-Eigentümer von Inter Miami, Jorge Mas, ließ es sich nicht nehmen, seinen neuen Superstar persönlich vorzustellen: Und David Beckham, ebenso Eigentümer, schien fast gerührt. Unveil – die Enthüllung, so nannte der Klub die Veranstaltung.

Lionel Messi, Inter Miami:

»Ich kann es kaum erwarten, mit dem Training für den Wettkampf zu beginnen. Ich verspüre das gleiche Verlangen, das ich schon immer hatte, mich zu messen, wirklich gewinnen zu wollen und Miami zu helfen, weiter zu wachsen.«

Nun ist er also offiziell angekommen in Miami, nachdem die Paparazzi in den vergangenen Tagen jeden Schritt dokumentiert hatten. Die rund 20.000 Zuschauer feierten Messi wie einen Heilsbringer. 200 Dollar zahlten die Fans für ein Trikot mit der Nummer zehn. Auch Messis Frau und seine drei Kinder wurden frenetisch bejubelt.

Lionel Messi, Inter Miami:

»Ich bin sehr glücklich, dass ich mich entschieden habe, mit meiner Familie in diese Stadt zu kommen und dieses Projekt zu wählen, und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir es sehr genießen werden. Wir werden eine gute Zeit haben und es werden große Dinge geschehen. Vielen Dank an Euch alle für diesen Tag.«

Messis Vertrag bei seinem alten Club Paris Saint Germai war nach zwei Jahren ausgelaufen. In Miami soll der 36-jährige, der im vergangenen Winter mit Argentinien Fußball-Weltmeister wurde, jährlich zwischen 50 und 60 Millionen Dollar verdienen. Messis erster Auftritt im neuen Trikot soll am 21. Juli erfolgen, wenn Miami den Leagues Cup gegen den mexikanischen Club Cruz Azul eröffnet.