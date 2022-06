Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi hat erstmals in einem Spiel fünf Tore für die argentinische Nationalmannschaft erzielt. Beim 5:0 Argentiniens im Test gegen Estland im spanischen Pamplona am Sonntag traf Messi zweimal in der ersten und dreimal in der zweiten Halbzeit, darunter einmal per Elfmeter.