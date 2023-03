In der Premier League sind die Reds damit auf Comebackkurs, auch die Champions-League-Plätze sind nicht mehr weit. Derzeit liegt Liverpool drei Punkte hinter dem Tabellenvierten Tottenham, der allerdings ein Spiel mehr absolviert hat. Die lange Zeit so enttäuschende Saison der Liverpooler könnte zumindest in der Liga noch ein Happy End finden. Im FA Cup ist das Team bereits ausgeschieden, in der Champions League bräuchte es einen Kraftakt. Im Achtelfinal-Hinspiel verlor Liverpool zu Hause 2:5 gegen Real Madrid. Das Rückspiel findet am 15. März in Madrid statt.

Arsenal weiter souverän vor City

Im Titelrennen kommt der Meister Manchester City nicht näher an den FC Arsenal heran. Während die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola am Samstag 2:0 (1:0) gegen Newcastle United gewann, kamen die Londoner zu Hause gegen den AFC Bournemouth aus dem Tabellenkeller zu einem glücklichen 3:2 (0:1). Das Siegtor durch Reiss Nelson fiel in der siebten Minute der Nachspielzeit.