Herzlich willkommen zu einem weiteren (Re-)Liveticker während der fußballfreien Zeit. Am Montag hatten Peter Ahrens und Marco Fuchs sich ja dem EM-Klassiker Deutschland vs England aus dem Halbfinale 1996 gewidmet, heute schauen sie das Finale der EM 1976, Deutschland vs Tschechoslowakei. Um 19.30 Uhr ist bei uns Anpfiff, die Vorberichte starten entsprechend. Viel Vergnügen!