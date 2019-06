WM in Frankreich 6/7/19 4:15 PM Marco Fuchs Falls Sie Ihren Kalender für die kommenden vier Wochen noch nicht auf die WM ausgerichtet haben, dann wäre jetzt der passende Moment. WM in Frankreich 6/7/19 4:04 PM Marco Fuchs Vielleicht möchten Sie sich noch auf Stand bezüglich Ihres WM-Wissens bringen? Da hätten wir was für Sie - das Quiz zur WM-Geschichte. Ab einem Ergebnis von 7/10 können Sie entspannt in den Abend gehen, weniger Punkte erfordern unverzügliches Nachbessern. WM in Frankreich 6/7/19 4:00 PM Marco Fuchs "Let the party begin!" - In drei Stunden geht's los. WM in Frankreich 6/7/19 2:08 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum Eröffnungstag der WM 2019 in Frankreich! Ich werde Sie ab 18 Uhr bis zur Eröffnungsfeier und dem ersten Anpfiff des Turniers begleiten. Um 21 Uhr starten wir dann mit der Berichterstattung zur Partie zwischen Frankreich und Südkorea. Show more Tickaroo Liveblog Software