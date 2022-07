»Marvin ist das wichtigste Element im Trainerstab«, sagte der 52-jährige Zinnbauer in einem am Sonntag auf der Vereinsseite veröffentlichten Interview . Er habe vorher mehrmals mit ihm telefoniert. »Wir verstehen uns gut, wir haben die gleiche Fußballphilosophie. Ich kann sagen, dass Marvin und ich auf einer Wellenlänge liegen«, sagte Zinnbauer. Der frühere Mittelfeldspieler hatte in der Saison 2014/2015 in der Bundesliga den Hamburger SV trainiert, wurde nach nur 24 Spielen mit einem Punktedurchschnitt von einem Zähler aber wieder entlassen.