Premier-League-Star Arsenal-Profi Gabriel schlägt Angreifer bei Überfall in die Flucht

Mit einem Baseballschläger griffen zwei Maskierte den Fußballstar Gabriel in dessen Garage an. Der Fußballer verteidigte sich und half, einen Mann zu überführen. Der Fall weckt Erinnerungen an einen Angriff auf Mesut Özil.