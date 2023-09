In der Viertelfinalpartie zwischen den Niederlanden und Argentinien war die »Albiceleste« durch Nahuel Molina und Lionel Messi 2:0 in Führung gegangen. Die »Elftal« glich in einem hitzigen Spiel dank der Tore von Wout Weghorst in der 83. und 101. Minute aus.

»Was guckst du so, Dummkopf?«

Auch nach dem Schlusspfiff kochte die Stimmung weiter hoch. Als Messi bei einem TV-Interview den niederländischen Doppeltorschützen Weghorst sah, fauchte er ihn an: »Que miras Bobo?« – was frei übersetzt aus dem Spanischen bedeutet: »Was guckst du so, Dummkopf?«. Argentinien schlug danach auch Kroatien im Halbfinale und im Finale Titelverteidiger Frankreich.